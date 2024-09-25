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Налоговые изменения 2025

Матвиенко: бизнесу нужно помочь разобраться с налоговой реформой

Представители бизнеса не должны пострадать от изменений в налоговой системе с 2025 года. Для этого с ними проведут дополнительную разъяснительную работу.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает вести профилактическую, разъяснительную и информационную работу с бизнесом — чтобы предприниматели были готовы к изменениям в налоговой системе.

«Постараться до 1 января следующего года, когда вступят в силу новые нормы налоговой системы, максимально разъяснить. Ведь не всегда люди действуют как злоумышленники, иногда просто от незнания, от отсутствия опыта, от недопонимания чего-то. Вот чтобы предупредить это и бизнес не пострадал, надо постоянно активно вести такую информационную, разъяснительную работу», — сказала Матвиенко.

Обучение предпринимателей необходимо, чтобы они понимали все нюансы налоговой реформы-2025. Сенаторам поручили организовать эту работу в своих регионах.

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Комментарии

3
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    интересное высказывание: "чтобы бизнес не пострадал, надо постоянно активно вести такую информационную, разъяснительную работу». Что будут разъяснять? Буду ждать

    • В Виктория
      Главный бухгалтер

      Будут грабить, что бы не сильно разнесли все вокруг и не поломали лишнего, сложите в коробки, подпишите, поставьте аккуратно в коридоре. Примерно так объяснят

  • Евгения Сажина
    Бухгалтер

    бизнесу нужно помочь разобраться с налоговой реформой

    В нынешних реалиях звучит прям угрожающе.
    Помощь нынче порой боком выходит