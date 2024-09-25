ФНС рекомендовала начинать сверку по ЕНС со справки о сальдо

Для проведения сверки по единому налоговому счету не обязательно заказывать все четыре вида справок, достаточно сначала запросить только сведения о сальдо.

ФНС рекомендовала периодически проверять единый налоговый счет, чтобы не допустить задолженности и применения мер принудительного взыскания.

Сверку можно запросить в любое время. Для этого понадобится запросить у налоговой следующие документы:

справку о сальдо ЕНС (КНД 1160082);

справку о принадлежности сумм денежных средств, уплаченных единым налоговым платежом (КНД 1120502);

сведения о наличии или отсутствии задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС (КНД 1120518);

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов.

«Не всегда сразу необходимо заказывать все перечисленное. Целесообразно начать со справки о сальдо ЕНС, которая позволит узнать о наличии или отсутствии задолженности перед бюджетом», — сказано на сайте ФНС.

В личных кабинетах на сайте ФНС есть актуальные формы запросов о предоставлении форм справок и актов сверки принадлежности сумм денежных средств. Кроме того, налогоплательщики могут выгрузить данные из карточек, в том числе о предстоящих платежах, зарезервированных суммах и сальдо по налогу.