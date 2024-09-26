Сельской ипотекой будет заниматься ДОМ.РФ

Счетная палата рекомендует Минсельхозу передать сопровождение сельской ипотеки основному оператору таких льготных программ — ДОМ.РФ.
Аудиторы Счетной палаты сформировали такое предложение, поскольку ДОМ.РФ не приостанавливал выдачи ипотеки с господдержкой во время роста ключевой ставки. Тогда как новые договоры по программе сельской ипотеки не заключались с февраля по июль 2022 года. Об этом пишут «Известия».
ДОМ.РФ нивелировал риски, связанные с недостатком бюджетных средств, за счет еженедельных прогнозов потребности в ассигнованиях. Эту информацию оператор своевременно передавал Минфину.
Кроме того, каждую выдачу средств по сельской ипотеке сейчас приходится с согласовывать с Минсельхозом, тогда как по другим программам с сопровождением ДОМ.РФ подобного не требуется.
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