ФНС подписала договор о сотрудничестве с Египтом в сфере налогов

Российские налоговики обменяются опытом с коллегами из Египта по вопросам налогового администрирования и риск-ориентированного подхода к проверкам.

Глава ФНС Даниил Егоров и руководитель Налоговой администрации Египта Раша Абдель Ааль подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования.

Стороны будут обмениваться опытом в налоговом администрировании малого и среднего бизнеса, в применении риск-ориентированного подхода, а также заниматься профессиональным развитием сотрудников налоговых органов.

«Это поможет улучшить качество работы нашей налоговой службы, послужит повышению квалификации наших сотрудников и в итоге - улучшению собираемости налогов», — сказала глава налоговой службы Египта.

В рамках сотрудничества налоговики проведут двусторонние рабочие визиты для знакомства с системами администрирования налогов.