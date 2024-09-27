Средний размер займа в ломбардах вырос на 81%

С ростом стоимости золота средний размер займа в ломбардах увеличился до 17,2 тысяч рублей.

За четыре года средний размер займа в ломбардах увеличился на 81,1%. В конце первого полугодия 2020 года он составлял 9,5 тыс. рублей, а летом 2024 года — уже 17,2 тыс.

«Портфель займов вырос с начала года на 13% и составил 62,6 млрд рублей. Спрос на займы остается стабильным: в первой половине 2024 года в среднем за квартал ломбарды заключали чуть более 4 млн договоров», — сказано на сайте Центробанка.

Подобную тенденцию регулятор связывает с ростом стоимости залогов на изделия из золота. С 2020 года средние цены золота выросли на 71% — с 3 973 до 6 793 рублей за грамм.