«СПЦ» из Казани подал на «Актион» иск на 154 млн руб за использование базы клиентов

В конце августа компания «Справочно-правовой центр» (СПЦ) из Казани подала иск на «Актион» на сумму 154 миллиона рублей. СПЦ утверждает, что в течение последних восьми лет они совместно с «Актион» собирали клиентскую базу, насчитывающую 945 человек и компаний, и продавали им продукты «Актиона». Учет клиентов велся через внутренний сервис «Актиона» по соглашению между партнерами.

Однако, как сообщает «Осторожно Новости» в июле этого года СПЦ заявляет, что всем сотрудникам было заблокировано доступ к аккаунтам в этом сервисе. Кроме того, весь список клиентов был передан дочерним компаниям «Актиона» — «Актион Оптима» и «Актион Премиум». Впоследствии клиентам СПЦ начали отправлять письма о расторжении договоров с «Актионом» с обещанием предоставить «наилучший сервис». Несмотря на то, что договор между СПЦ и «Актионом» действовал до конца 2024 года, компания «Актион» не отвечает на звонки и письма СПЦ.