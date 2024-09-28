«СПЦ» из Казани подал на «Актион» иск на 154 млн руб за использование базы клиентов

Что произошло
Группа компаний «Актион» занимается сотрудничеством с различными коммерческими корпорациями, бюджетными, образовательными и медицинскими учреждениями, а также корпоративными СМИ по всей России. Они предлагают и продают программные системы «Главбух», «Юрист», «Охрана труда» и «Кадры», которые широко используются в различных организациях.
Суть конфликта
В конце августа компания «Справочно-правовой центр» (СПЦ) из Казани подала иск на «Актион» на сумму 154 миллиона рублей. СПЦ утверждает, что в течение последних восьми лет они совместно с «Актион» собирали клиентскую базу, насчитывающую 945 человек и компаний, и продавали им продукты «Актиона». Учет клиентов велся через внутренний сервис «Актиона» по соглашению между партнерами.
Однако, как сообщает «Осторожно Новости» в июле этого года СПЦ заявляет, что всем сотрудникам было заблокировано доступ к аккаунтам в этом сервисе. Кроме того, весь список клиентов был передан дочерним компаниям «Актиона» — «Актион Оптима» и «Актион Премиум». Впоследствии клиентам СПЦ начали отправлять письма о расторжении договоров с «Актионом» с обещанием предоставить «наилучший сервис». Несмотря на то, что договор между СПЦ и «Актионом» действовал до конца 2024 года, компания «Актион» не отвечает на звонки и письма СПЦ.
Исковые документы
Реакция и последствия
Пресс-служба «Актиона» по запросу журналистов пообещала связать их с ответственными сотрудниками, однако после ожидания звонок был сброшен. Генеральный директор СПЦ сообщил, что за последний месяц с ними связались ещё три компании, пострадавшие от аналогичных действий «Актиона».
Проблема
Основная проблема заключается в том, что «Актион» якобы неправомерно использовал клиентскую базу СПЦ, передав её своим дочерним компаниям без согласия партнёра. Это привело к расторжению договоров с клиентами СПЦ до окончания срока действия контракта, что причинило финансовый ущерб и нарушило доверительные отношения между партнёрами. В результате СПЦ инициировала судебное разбирательство для возмещения убытков.
Эта ситуация поднимает вопросы о правомерности действий «Актиона» в отношении использования и передачи клиентских данных партнёров, а также о соблюдении договорных обязательств.
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