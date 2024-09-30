Владельцы брендов смогут скрыть информацию о себе

Чтобы снизить санкционное давление на бизнес, предпринимателям разрешили скрывать сведения о себе при регистрации интеллектуальной собственности в Роспатенте.

30 сентября 2024 года вступило в силу постановление правительства от 2 сентября 2024 г. № 1209, которое позволяет правообладателям не раскрывать информацию о себе в реестрах.

Такая возможность будет действовать до 31 декабря 2025 года. Федеральная служба по интеллектуальной собственности не будет публиковать сведения о заявителях при регистрации бренда в официальном бюллетене. Ожидается, что сокрытие информации поможет защитить бизнес от санкций. Об этом пишет «Коммерсант».

«Открытые госреестры являются единым, полным и достоверным источником информации о правообладателях и заявителях по объектам интеллектуальной собственности. Сокрытие информации усложняет оперативное установление фактов о подаче заявок и владении активами», — сказала гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Советник Birch Legal Владислав Елтовский считает, что нововведение противоречит сути регистрируемой интеллектуальной собственности. Порядок ее защиты основан на публичном раскрытии информации. Не исключено, что сведения об объектах будут доступны, но без указаний заявителя, правообладателя.