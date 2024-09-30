Обзоры для бухгалтера

Уплата НДС на УСН-2025, новые размеры госпошлин и штрафов, учет аренды: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.

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