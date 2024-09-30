1 октября повысят военные пенсии

Для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%.

Таким образом, пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%.

Сначала военные пенсии планировали повысить на 4,5%. Но в связи с уточненным прогнозом по инфляции в 2024 году размер индексации было решено увеличить. Это закрепил федеральный закон от 13.07.2024 № 178-ФЗ.

На повышение военных пенсий выделено 2,7 млрд рублей, заявил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, после повышения средняя военная пенсия в России составит около 41 600 рублей.

Условия назначения и порядок расчета военных пенсий отличаются от правил для гражданских, не связанных с силовыми структурами. Размер выплат зависит от нескольких критериев: денежного довольствия (то есть окладов по должности и званию), продолжительности службы и надбавок.