Совет от ФНС: как правильно указать адрес организации при регистрации бизнеса

Налоговики могут отказать в регистрации компании, если адреса юрлица нет в адресном реестре.

При государственной регистрации бизнеса информация об адресе юридического лица должна соответствовать сведениям в Государственном адресном реестре (ГАР).

Если в реестре не будет данных о помещении, то в заявлении адрес компании можно указать до показателя «Здание/сооружение» включительно. Как сказано на сайте ФНС, несоблюдение этого правила станет основанием для отказа в регистрации.

В 2023 году в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» появилась автоматическая проверка адресов. Система сама определит, есть ли сведения об адресе в ГАР. Если данных нет, пользователи могут направить запрос через сервис «Обратная связь». Сотрудники ФНС внесут необходимые изменения в реестр.