Депутат предложил изменить правила подачи деклараций для ИП

Имущество ИП предлагают разделить на личное и коммерческое. Таким образом, у предпринимателей будет меньше рисков потерять собственность при возникновении задолженности.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил внести изменения в правила подачи деклараций.

Он предложил в выписку из ЕГРН добавить графу, которая указывает на цель использования имущества. Например, для личных нужд или предпринимательской деятельности. Это позволит внести ясность в отношения с госорганами. Об этом пишет RG.RU.

«Это позволило бы более четко разграничивать доходы и расходы, связанные с личным имуществом и бизнесом, а также избежать потенциальных проблем при продаже или использовании имущества», — заявил Гаврилов

Сейчас все имущество индивидуального предпринимателя считается как целое, без разделения на «личное» и «коммерческое». Если у ИП возникнет задолженность, то под угрозу попадет личное имущество. Кроме того, предприниматель может столкнуться с трудностями при получении налоговых вычетов за продажу имущества, а также получить штраф за неправильное декларирование доходов.