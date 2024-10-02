Сбер повысил ставки по базовым программам ипотеки

Для заемщиков изменились условия получения кредитов на покупку жилья в новостройках, на вторичном рынке, а также в сегменте индивидуального жилищного строительства.

Со 2 октября 2024 года Сбербанк увеличил ставки по всем базовым программам на 0,9 процентных пункта. Теперь приобрести жилье в новостройке на «Домклик» можно под 21,9% годовых, а на вторичном рынке — по ставке 21,6%.

«Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой», — сказали в пресс-службе Сбера.

По программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» разрешили отказаться от страхования жизни и здоровья, при этом надбавка в 1 процент будет отменена. Минимальная ставка по этому кредиту на «Домклик» составляет 24,3%.

В сегменте ИЖС базовые ставки также подняли на 1,8 п.п. Теперь за кредитные средства на строительство дома, покупку загородной недвижимости и земли заемщикам предстоит вносить платежи по ставке 23,1% годовых.