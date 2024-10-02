В учет не обязательно заносить всю номенклатуру товаров по чекам от подотчетника

Обязательной системы по ведению номенклатуры материалов и запасов нормативными актами не установлено.

Бухгалтерия получает от подотчетного лица кассовые чеки. Часто возникает вопрос о номенклатурном учете по авансовым отчетам: нужно ли в бухгалтерский и налоговый учет заносить полностью всю номенклатуру как в чеке или можно одним словом. Например — материалы.

Поскольку обязательной системы ведения номенклатуры материалов и запасов нормативными актами не установлено, учитывают приобретенные материалы можно так, как удобнее будет потом контролировать их наличие, движение, списание в производство и прочее выбытие.

Надо учитывать, что материалы бывают разные. Например, если по одному ООО приобретены краска, гвозди и колбаса, то и приходовать их надо отдельно.

А вот гвозди 75 мм и гвозди 100 мм не обязательно приходовать как отдельные позиции.

Санкций за отсутствие номенклатурного учета по авансовым отчетам быть не должно.