В учет не обязательно заносить всю номенклатуру товаров по чекам от подотчетника

Бухгалтерия получает от подотчетного лица кассовые чеки. Часто возникает вопрос о номенклатурном учете по авансовым отчетам: нужно ли в бухгалтерский и налоговый учет заносить полностью всю номенклатуру как в чеке или можно одним словом. Например — материалы.
Поскольку обязательной системы ведения номенклатуры материалов и запасов нормативными актами не установлено, учитывают приобретенные материалы можно так, как удобнее будет потом контролировать их наличие, движение, списание в производство и прочее выбытие.
Надо учитывать, что материалы бывают разные. Например, если по одному ООО приобретены краска, гвозди и колбаса, то и приходовать их надо отдельно.
А вот гвозди 75 мм и гвозди 100 мм не обязательно приходовать как отдельные позиции.
Санкций за отсутствие номенклатурного учета по авансовым отчетам быть не должно.
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