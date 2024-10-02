⚡️ Итоги дня: на свалке нашли три винтажных автомобиля, Microsoft будет брать деньги за обновление Windows, перелет в Дубай станет на 2,5 часа дольше

Компания X5 Group приобретает компанию «Май24», развивающую B2B-платформу товаров повседневного спроса. Платформа объединяет более 200 производителей и дистрибьюторов, выступающих поставщиками товаров в 65 регионах России, а также 36 тыс. торговых точек.

Перелет из Москвы в Дубай станет на 2,5 часа дольше. Теперь время полета составит более 8 часов. Это связано с ограничениями в небе над Ираном.

В октябре 2025 года Microsoft начнет взимать плату за обновления операционной системы Windows 10. В сумме платные обновления обойдутся для школ, университетов и других организаций в 7 долларов, или около 650 рублей.

Более тысячи кроссоверов XCITE отозвали на автозаводе в Петербурге. Причиной отзыва стал вероятный сбой микрофона системы экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАСС. Еще 708 автомобилей будет отозвано из-за возможного повреждения проводов, ведущих к датчикам скорости в передних колесах.

Зампреда Совбеза Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома». Ранее с 2015 по 2024 годы председателем совета директоров компании был специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В Беларуси заблокировали онлайн-кинотеатр Okko. По мнению Министерства информации, на платформе был размещен запрещенный контент, направленный на пропаганду насилия и жестокости.