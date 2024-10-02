У многодетных семей на Госуслугах появилось электронное удостоверение

Для получения льгот и скидок многодетные семьи могут показать QR-код из приложения Госуслуги.

На портале Госуслуги появилось электронное удостоверение многодетной семьи. Теперь получатели льгот смогут быстрее ими воспользоваться, предъявив QR-код из приложения.

Электронное удостоверение действует наравне с бумажным. С помощью QR-кода многодетные семьи уже сейчас могут отправиться в федеральный музей, театр или сходить на выставку со скидкой.

«Предъявить QR-код можно на экране смартфона или в распечатанном виде. Чтобы считать его, проверяющему понадобится сервис "Госкан"», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Электронный документ находится на портале Госуслуги в разделе «Документы». Он представлен в виде изображения с двух сторон и QR-кода.

Если на Госуслугах не загружается QR-код многодетной семьи, нужно обратить в органы социальной защиты.