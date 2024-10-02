С 21 октября важное изменение в использовании авторских прав

Это федеральный закон от 22.07.2024 № 190-ФЗ с изменениями в четвертую часть Гражданского кодекса.

Теперь можно будет легально использовать произведения литературы, фото или музыкальные композиции, авторы которых неизвестны, но у которых еще не истек срок охраны прав (обычно 70 лет).

Для этого нужно будет обратиться в специальную аккредитованную организацию.

Отчисления пойдут на банковские счета. Если автора установят, он сможет получить эти средства.

Ранее мы писали, что установлен порядок использования объекта авторских прав, правообладатели которого неизвестны.