С 21 октября важное изменение в использовании авторских прав

Это федеральный закон от 22.07.2024 № 190-ФЗ с изменениями в четвертую часть Гражданского кодекса.
Теперь можно будет легально использовать произведения литературы, фото или музыкальные композиции, авторы которых неизвестны, но у которых еще не истек срок охраны прав (обычно 70 лет).
Для этого нужно будет обратиться в специальную аккредитованную организацию.
Отчисления пойдут на банковские счета. Если автора установят, он сможет получить эти средства.
Ранее мы писали, что установлен порядок использования объекта авторских прав, правообладатели которого неизвестны.
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