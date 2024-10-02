Приложение Rutube удалили из Google Play

Магазин мобильных приложений Google Play перепутал ограничения и сделал Rutube доступным для скачивания только в США.

2 октября 2024 года мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из магазина Google Play.

«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США», — сказано в телеграм-канале Rutube.

В августе 2024 года приложение хостинга удалили из App Store. Представители компании заявили, что будут добиваться его возвращения.

В связи с санкционными ограничениями мобильное приложение Rutube также удаляли из App Store июне. Тогда Роскомнадзор потребовал у Apple вернуть его, что было сделано через 10 дней.