Вступили в силу новшества в маркировке товаров

В основном они касаются введения обязанности наносить средства идентификации на потребительскую упаковку товаров и представлять в систему «Честный ЗНАК» сведения о нанесении средств идентификации и вводе товаров в оборот.

С 1 октября 2024 года участники оборота гигиенических средств и антисептиков должны маркировать остатки товаров и представлять в «Честный ЗНАК» сведения о маркировке и вводе в оборот этих товаров.

Участники оборота сухих кормов для животных, вводящие их в оборот, должны наносить средства идентификации на корма и представлять в систему сведения о нанесении и вводе в оборот.

То же самое касается ветеринарных лекарств, растительных масел в стеклянной или полимерной потребительских упаковках, безалкогольного пива.

По этим позициям коды маркировки, необходимые для формирования средств идентификации, теперь предоставляют на платной основе.

Новшества закреплены постановлениями Правительства.