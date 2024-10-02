Вступили в силу новшества в маркировке товаров

С 1 октября 2024 года участники оборота гигиенических средств и антисептиков должны маркировать остатки товаров и представлять в «Честный ЗНАК» сведения о маркировке и вводе в оборот этих товаров.
Участники оборота сухих кормов для животных, вводящие их в оборот, должны наносить средства идентификации на корма и представлять в систему сведения о нанесении и вводе в оборот.
То же самое касается ветеринарных лекарств, растительных масел в стеклянной или полимерной потребительских упаковках, безалкогольного пива.
По этим позициям коды маркировки, необходимые для формирования средств идентификации, теперь предоставляют на платной основе.
Новшества закреплены постановлениями Правительства.
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