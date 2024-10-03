Установлен состав открытой информации об отнесении к риску совершения подозрительных операций

ЦБ может относить юридические лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций.

В силу Указания ЦБ от 28.06.2023 № 6473-У это — ИНН и сами сведения о наличии или отсутствии факта отнесения Банком России к группе высокой степени (уровня) риска подозрительных операций.

Доступ к этой информации через сайт Банка России есть у неограниченного круга лиц.

Для получения доступа к информации нужно сформировать и направить запрос путем заполнения отдельных полей на сайте Центробанка.

Кстати, теперь можно оспорить отнесение к высокому риску совершения подозрительных операций.