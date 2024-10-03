Как заполнить статистическую форму ФТС

Статформу нужно заполнять в электронном виде на сайте ФТС. Информацию нужно вносить, принимая во внимание дату отгрузки товаров.

Статформу ФТС подают через личный кабинет участника ВЭД. Отчет предназначен для учета перемещения товаров, и его составляют в электронном виде.

Для этого понадобится регистрация в личном кабинете участника ВЭД на сайте ФТС. После того, как войдете в личный кабинет, в левом верхнем углу экрана нужно выбрать пункт «Статформы с электронной подписью». Затем нажмите «Начать работу».

Система предложить назвать документ, а после в режиме редактирования появится пустой бланк статформы, в который нужно внести информацию о товарах. При заполнении следует руководствоваться датой отгрузки.

Перед заполнением данных стоит проверить, все ли товары учли в прошлой форме и были ли возвраты. Все изменения нужно внести в предыдущую статформу.

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