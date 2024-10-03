ФАС: МТС нарушил антимонопольное законодательство

Оператор связи должен снизить тарифы для 30 млн абонентов и перечислить в бюджет незаконно полученные доходы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что компания «МТС» нарушила антимонопольное законодательство. Оператору мобильной связи выдали предписание об устранении нарушений.

МТС в апреле и мае 2024 года повысила стоимость услуг связи в среднем на 8%. Изменения затронули свыше 30 млн абонентов.

«По результатам проведенного анализа ФАС России установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей», — сказано на сайте ФАС.

Мобильный оператор должен снизить стоимость услуг по тарифам, в рамках которых произошли изменения, а также перевести в федеральный бюджет незаконно полученный доход.