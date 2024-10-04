Как вести налоговый учет ВЭД и работать без таможенных штрафов. Смотрите видео!

Эксперт по бухгалтерскому учету внешнеэкономической деятельности рассказала про все последние изменения в ВЭД по учету и налогообложению импорта в 2024 году, чтобы вы могли работать без штрафов и валютных рисков.

Во внешнеэкономической деятельности правила игры очень быстро меняются, и необходимо учесть в работе все изменения. Разберемся в последних изменениях учета и налогообложения импортных операций, а также как все это отражать в 1С. Смотрите видеозапись!

В этом видео вы узнаете:

1. Виды услуг во внешнеэкономической деятельности.

2. Как определить налогооблагаемую базу по НДС, по налогу на прибыль.

3. Особенности налогового агента.

4. Изменения с 2024 года по услугам международной доставки товара.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».