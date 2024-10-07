Какие есть варианты работы с НДС на УСН в 2025 году. Смотрите видео!

Все налогоплательщики УСН в 2025 году становятся плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО? На эти вопросы ответит эксперт Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ. Смотрите видеозапись!
В этом видео рассматриваем следующие темы:
Лимиты по УСН с 2025 года.
Налоговые ставки для УСН.
УСН и НДС: ставки и лимиты.
Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.
Как бизнесу работать в новых условиях?
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