Налоговые изменения 2025

Какие есть варианты работы с НДС на УСН в 2025 году. Смотрите видео!

Упрощенцев ждут кардинальные изменения. В связи с налоговой реформой – 2025 они становятся плательщиками НДС. Эксперт помогла разобраться с новым порядком уплаты налогов.

Все налогоплательщики УСН в 2025 году становятся плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО? На эти вопросы ответит эксперт Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ. Смотрите видеозапись!

В этом видео рассматриваем следующие темы:

  • Лимиты по УСН с 2025 года.

  • Налоговые ставки для УСН.

  • УСН и НДС: ставки и лимиты.

  • Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

  • Как бизнесу работать в новых условиях?

Начать дискуссию