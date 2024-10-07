Какие есть варианты работы с НДС на УСН в 2025 году. Смотрите видео!

Упрощенцев ждут кардинальные изменения. В связи с налоговой реформой – 2025 они становятся плательщиками НДС. Эксперт помогла разобраться с новым порядком уплаты налогов.

Все налогоплательщики УСН в 2025 году становятся плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО? На эти вопросы ответит эксперт Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ. Смотрите видеозапись!

В этом видео рассматриваем следующие темы: