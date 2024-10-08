Автоматический обмен финансовой информацией с ЕС прекращается: обзор изменений от ФНС России

Это актуально, если у вас есть зарубежные счета и вы живете в России большую часть календарного года.

ФНС РФ находится в процессе разработки приказа, который предусматривает исключение стран Европейского Союза (ЕС) из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Этот шаг станет значительным изменением в российском валютном законодательстве и повлияет на физических лиц, имеющих зарубежные счета и проживающих в России большую часть календарного года.

Согласно обзору, подготовленному коллегами из фирмы "Деловые Решения и Технологии" (бывший Делойт) и опубликованному на Prosperoscope, новый приказ ФНС России направлен на восстановление или изменение порядка обмена финансовой информацией с ЕС. В документе предполагается исключение стран ЕС из списка государств, участвующих в автоматическом обмене, что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для физических лиц.

В новой редакции перечень будет включать в себя 63 государства и 12 территорий. Таким образом, после вступления в силу соответствующего приказа из действующего в настоящее время перечня будут исключены следующие 26 государств ― членов ЕС:

1) Австрия; 14) Мальта;

2) Бельгия; 15) Нидерланды;

3) Болгария; 16) Польша;

4) Венгрия; 17) Португалия;

5) Германия; 18) Румыния;

6) Греция; 19) Словакия;

7) Дания; 20) Словения;

8) Ирландия; 21) Финляндия;

9) Испания; 22) Франция ( в том числе Новая Каледония);

10) Италия; 23) Хорватия;

11) Кипр; 24) Чехия;

12) Латвия; 25) Швеция;

13) Люксембург; 26) Эстония.

В то же время перечень будет дополнен следующими государствами:

1) Армения;

2) Камерун;

3) Руанда;

4) Ямайка;

5) территория Ниуэ.

Для россиян, имеющих зарубежные банковские счета и активно использующих их, такие изменения могут привести к необходимости более тщательного мониторинга своих финансовых операций.