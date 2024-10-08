Автоматический обмен финансовой информацией с ЕС прекращается: обзор изменений от ФНС России

ФНС РФ находится в процессе разработки приказа, который предусматривает исключение стран Европейского Союза (ЕС) из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Этот шаг станет значительным изменением в российском валютном законодательстве и повлияет на физических лиц, имеющих зарубежные счета и проживающих в России большую часть календарного года.
Согласно обзору, подготовленному коллегами из фирмы "Деловые Решения и Технологии" (бывший Делойт) и опубликованному на Prosperoscope, новый приказ ФНС России направлен на восстановление или изменение порядка обмена финансовой информацией с ЕС. В документе предполагается исключение стран ЕС из списка государств, участвующих в автоматическом обмене, что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для физических лиц.
В новой редакции перечень будет включать в себя 63 государства и 12 территорий. Таким образом, после вступления в силу соответствующего приказа из действующего в настоящее время перечня будут исключены следующие 26 государств ― членов ЕС:
1) Австрия; 14) Мальта;
2) Бельгия; 15) Нидерланды;
3) Болгария; 16) Польша;
4) Венгрия; 17) Португалия;
5) Германия; 18) Румыния;
6) Греция; 19) Словакия;
7) Дания; 20) Словения;
8) Ирландия; 21) Финляндия;
9) Испания; 22) Франция ( в том числе Новая Каледония);
10) Италия; 23) Хорватия;
11) Кипр; 24) Чехия;
12) Латвия; 25) Швеция;
13) Люксембург; 26) Эстония.
В то же время перечень будет дополнен следующими государствами:
1) Армения;
2) Камерун;
3) Руанда;
4) Ямайка;
5) территория Ниуэ.
Для россиян, имеющих зарубежные банковские счета и активно использующих их, такие изменения могут привести к необходимости более тщательного мониторинга своих финансовых операций.
В настоящее время перечень государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой
информацией, закреплен Приказом ФНС России от 28 октября 2022 года № ЕД-7-17/986@. Он включает в
себя 85 государств и 11 территорий, в том числе государства ― члены «ЕС».
В 2022 году страны ЕС в одностороннем порядке объявили о прекращении автоматического обмена финансовой информацией с Российской Федерацией. При этом официальных заявлений от российской стороны по этому поводу не поступало. Такое решение ЕС стало неожиданностью для многих российских граждан и организаций, имеющих финансовые связи с европейскими странами.
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