⚡️ Итоги дня: в ближайший год не стоит ждать снижения цен, из Абхазии приехал новый урожай мандаринов, а t2 отменил роуминг в Крыму

За первую неделю октября в России продали чуть более 56 тыс. новых транспортных средств, что является рекордом с 2022 года.

Каждый третий электромобиль в России оказался японским. Число японских электрокаров составляет 16,9 тыс., китайских — 13,8 тыс., топ-3 замыкают немецкие авто с показателем в 7,4 тыс.

Первые поставки мандаринов нового урожая начались из Абхазии в Россию, уже вывезли 21 тонну.

В ближайший год россиянам не стоит ждать существенного снижения темпов роста потребительских цен, сохранению высокой инфляции будет способствовать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Мобильный оператор t2 (ранее Tele2) отменил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополь.

Пользователи социальной сети ВКонтакте теперь могут оформлять покупки и доставку товаров с маркетплейса Ozon. При оформлении заказа на товар откроется окно мини-приложения Ozon внутри ВКонтакте. При первом использовании клиенту нужно будет пройти авторизацию через Ozon ID.

Яндекс Карты представили бесплатный сервис Геоаналитика. Он позволит изучать потенциал районов города и анализировать их возможности для развития бизнеса. С помощью него малые, средние и крупные компании смогут выбрать локацию для открытия офлайн-бизнеса.

ВкусВилл открыл в Пресненском районе Москвы первый магазин с фуд-кортом. В меню блюда самой сети и ее партнеров — роллы, вок, пицца, блины и другое. Фуд-зона рассчитана на более чем 20 посадочных мест.