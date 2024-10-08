Бизнес из Башкирии сможет вернуть 40 тысяч рублей за сертификат халяль

Малому и среднему бизнесу возместят расходы на получение сертификатов по стандарту халяль. Их стоимость начинается от 50 тысяч рублей.

Представители малого и среднего бизнеса из Башкирии получат компенсацию затрат на получение сертификата по стандарту халяль. Они смогут вернуть до 40 тыс. рублей.

Выплаты доступны предпринимателям, которые занимаются промышленным и сельхозпроизводством, а также разрабатывают и внедряют инновационную продукцию. Стоимость сертификатов по стандарту халяль начинается от 50 тыс. рублей.

«В зависимости от числа производственных площадок, персонала, входящего в зону сертификации или наименований произведенной продукции, стоимость сертификации может меняться. По нацпроекту получателю услуги возмещается 40 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.

Башкирия стала первым регионом, где открылось представительство Роскачества в области продукции и услуг халяль.