⚡️ Итоги дня: на автомобили запретят ставить мощные двигатели, Word может удалять документы вместо сохранения, а Тейлор Свифт стала самой богатой певицей

ГИББД планирует запретить устанавливать двигатели, мощность которых превосходит более чем на 25% характеристики штатного мотора. По мнению ведомства, мощные моторы способны «порвать» трансмиссию, что может привести к созданию аварийной ситуации, если это произошло на ходу.

Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал предварительные расчеты для «налога на бездетность». По его словам, родители в России должны получать около 30-40 тыс. рублей на одного ребенка в форме государственной поддержки. Налоговая ставка для бездетных будет рассчитываться, исходя из этих показателей.

Альпинистка Алина Пекова первой среди россиян покорила 14 высочайших гор мира. Последней из списка 31-летняя россиянка покорила гору Шишабангма (8 027 м) в Гималаях.

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Состояние 34-летней поп-звезды оценили в 1,6 млрд долларов.

Алена Апина подаст судебный иск из-за своей песни, которая звучала в сериале «Слово пацана». Она требует убрать песню «Не забывай» группы «Комбинация» из фильма, а также компенсацию в размере 1 млн рублей. В качестве предварительной меры суд уже постановил заблокировать одну из серий, в которой звучал трек.

Главреда «КВН ТВ» Светлану Маслякову оштрафовали на 4 тыс. рублей за злоупотребление свободой СМИ. В эфире транслировалась передача с участием иностранных агентов без указания их статуса.

ГАС «Правосудие» и сайты судов не работали из-за сбоя, причиной стали «внеплановые технические работы». Сейчас специалисты занимаются восстановлением работы сервисов.