Кабмин расширил границы ТОР «Хабаровск»

Чтобы запустить инвестиционный проект по строительству морского терминала и железной дороги, власти расширили территорию опережающего развития.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 8 октября 2024 г. № 1343.

Согласно документу, границы территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» будут расширены. В ТОР войдут земельные участки и участки акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края.

«Это позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, которая свяжет новый терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии», — сказано на сайте кабмина.

Проекты в ТОР позволят создать около 1,5 тыс. рабочих мест и привлечь частные инвестиции на 89,5 млрд рублей.