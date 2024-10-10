Как правильно заполнить статформы ФТС

Научитесь заполнять статистическую форму учета перемещения товаров и работайте без ошибок и рисков.

Статформу ФТС подают через личный кабинет участника ВЭД. Отчет предназначен для учета перемещения товаров, и его составляют в электронном виде. На тренинге «Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД» эксперт расскажет и покажет, как заполнить форму чтобы не было ошибок. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Кто должен подавать статистическую форму ФТС.

Кому и как подавать статформу ФТС.

В отношении каких товаров нужно подавать статформу ФТС.

Период и сроки подачи статформы.

Личный кабинет участника ВЭД.

Заполнение граф статформы ФТС.

Если форма выдает ошибки: что делать.

Ошибка в статформе: порядок исправления.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!