Как правильно заполнить статформы ФТС

Статформу ФТС подают через личный кабинет участника ВЭД. Отчет предназначен для учета перемещения товаров, и его составляют в электронном виде. На тренинге «Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД» эксперт расскажет и покажет, как заполнить форму чтобы не было ошибок. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Кто должен подавать статистическую форму ФТС.
Кому и как подавать статформу ФТС.
В отношении каких товаров нужно подавать статформу ФТС.
Период и сроки подачи статформы.
Личный кабинет участника ВЭД.
Заполнение граф статформы ФТС.
Если форма выдает ошибки: что делать.
Ошибка в статформе: порядок исправления.
Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
Начать дискуссию