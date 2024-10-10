По сборке кухонных гарнитуров можно применять ПСН, только если это предусмотрено региональным законом

Ремонт мебели указан в НК как вид деятельности, по которому можно применять ПСН, а сборка и монтаж кухонной мебели – нет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.08.2024 № 03-11-10/79752.

Вместе с тем региональные власти вправе включать в перечень видов деятельности для ПСН виды деятельности, предусмотренные ОКВЭД и ОКПД с учетом ограничений, прописанных в НК.

В частности, нельзя применять ПСН при производстве подакцизных товаров, при рознице и общепите с залом более 150 м2, оптовой торговле и т. д.

Сборки мебели в этом запретном списке нет, поэтому региональные власти могут прописать такой вид деятельности в закон о ПСН.