Требования к гражданам РФ по взносам в уставный капитал иностранных компаний

Это актуально, если вы гражданин РФ и у вас есть компания за рубежом.

18 марта 2022 года появились правила, по которым оплачивать долю в иностранной компании можно только с разрешения центрального банка.

Изначально правила, по которым оплачивать долю в иностранной компании можно только с разрешения центрального банка, действовали до 31 декабря 2022 года. Потом их продляли несколько раз:

— До 31 декабря 2023 года.

— До 31 декабря 2024 года.

Одновременно из общего правила было несколько исключений.

01 апреля 2022 года центральный банк разрешил вносить до 10 млн рублей в уставный капитал дружественных компаний без получения индивидуального разрешения.

01 июня 2022 года центральный банк разрешил вносить до 15 млн рублей в уставный капитал любых компаний в евро или в долларах без получения индивидуального разрешения.

01 апреля 2024 года центральный банк уведомил, что резидентам не нужно получать индивидуальное разрешение на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если сумма таких операций в пользу одного юридического лица не превышает 15 млн рублей.