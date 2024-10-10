Требования к гражданам РФ по взносам в уставный капитал иностранных компаний

Это актуально, если вы гражданин РФ и у вас есть компания за рубежом.

18 марта 2022 года появились правила, по которым оплачивать долю в иностранной компании можно только с разрешения центрального банка.

Изначально правила, по которым оплачивать долю в иностранной компании можно только с разрешения центрального банка, действовали до 31 декабря 2022 года. Потом их продляли несколько раз:

До 31 декабря 2023 года.

До 31 декабря 2024 года.

Одновременно из общего правила было несколько исключений.

  • 01 апреля 2022 года центральный банк разрешил вносить до 10 млн рублей в уставный капитал дружественных компаний без получения индивидуального разрешения.

  • 01 июня 2022 года центральный банк разрешил вносить до 15 млн рублей в уставный капитал любых компаний в евро или в долларах без получения индивидуального разрешения.

01 апреля 2024 года центральный банк уведомил, что резидентам не нужно получать индивидуальное разрешение на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если сумма таких операций в пользу одного юридического лица не превышает 15 млн рублей.

  • Операция может быть как в рублях, так и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по курсу центрального банка на дату платежа.

  • Если сумма операций, независимо от валюты платежа, превышает лимит, то, как и ранее, необходимо получить разрешение центрального банка.

  • Такие же требования касаются взносов нерезидентам по договорам простого товарищества.

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