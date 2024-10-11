Как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса и соблюсти все условия. Смотрите видео!

Тема дробления бизнеса находится в центре внимания всей страны и касается многих организаций. При этом теперь есть официальное понятие «дробления бизнеса», а также «добровольный отказ» от дробления.
Юрист по налоговым спорам Николай Визер объяснил, на кого распространяется амнистия и какие есть варианты. Смотрите видеозапись!
В этом видео разберем:
Понятие «дробления бизнеса» — законное и незаконное.
Признаки дробления.
Добровольный отказ от дробления.
Кого коснется амнистия по дроблению.
Варианты ситуаций по амнистии за 2022-2024 годы.
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