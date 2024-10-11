Как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса и соблюсти все условия. Смотрите видео!

Налоговый юрист подробно разобрал условия предоставления амнистии, а также варианты ситуаций для ее получения.

Тема дробления бизнеса находится в центре внимания всей страны и касается многих организаций. При этом теперь есть официальное понятие «дробления бизнеса», а также «добровольный отказ» от дробления.

Юрист по налоговым спорам Николай Визер объяснил, на кого распространяется амнистия и какие есть варианты. Смотрите видеозапись!

В этом видео разберем: