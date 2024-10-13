Минспорт обсудил новые меры борьбы с нелегальными букмекерами и организаторами азартных игр

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) обнаружил 147 тысяч сайтов нелегальных букмекеров за три года.

В первом полугодии 2024 года он передал для блокировки 47 тыс. сайтов нелегальных организаторов азартных игр.

Борьба с нелегальными букмекерами стала одной из главных тем форума «Азартные игры: отчисления на спорт», который прошел в Москве. Организаторами выступили Минспорт и ЕРАИ.

«Срок от выявления незаконного организатора азартных игр до его блокировки в большинстве случаев составляет несколько недель. Эта ситуация вполне комфортна для нелегальных букмекеров, поскольку сайты можно менять несколько раз в неделю. Если ЕРАИ получит полномочиями самостоятельно вносить незаконные платформы в реестр запрещенных сайтов, после чего передавать список для блокировки Роскомнадзору, то цепочка займет не больше двух дней и сильно усложнит жизнь нелегальным бизнесменам», – подчеркнула заместитель директора развития ЕРАИ Диляра Васильева.

По итогам девяти месяцев этого года целевые отчисления от букмекерской деятельности составили 25,5 млрд рублей. По итогам 2024 года ожидается показатель не менее 33 млрд. Эксперты считают, что целевые отчисления станут гораздо выше при более эффективной блокировке нелегальных букмекеров.

Директор департамента юридического сопровождения бизнеса букмекерской компании PARI Александр Кучмин привел основные причины, почему пользователи выбирают нелегальную платформу вместо легальной.

«Среди них большая широкая по сравнению с зарегистрированными компаниями линия ставок, включая ставки не только на спорт, анонимность, отсутствие налогов и возможность делать ставки в криптовалюте», – сказал Кучмин.

По словам Кучмина, букмекеры знают самых популярных незаконных организаторов, поэтому можно составить «пул нелегальных букмекеров» и блокировать по нему индексацию их сайтов.

Председатель правления Единого ЦУПИС Елена Шейкина назвала еще одной проблемой наличие дропов — подставных лиц, на имя которого игрок регистрирует аккаунт у букмекера, а для ставок использует его сам.

В качестве мер реагирования рассматривается:

обязательная блокировка подтвержденных дропов во всех банках;

введение лимитов или других ограничений для клиентов с подозрительной активностью;

подключение всех банков к системе Национальной системы платежных карт «Антидроп»;

распространение сервиса «Антидроп» на платежи по СБП.

введение уголовной ответственности за участие в дроп-махинациях, но чтобы под действие УК не подпадали граждане, которые стали дропами поневоле из-за украденных мошенниками личных данных.

Директор юрдепартамента букмекерской компании BetBoom Степан Торлопов отметил, что сократить число нелегалов можно с помощью повышения штрафов в КоАП. Сейчас санкции — от 120 до 500 тыс. руб.