Налоговые поступления из ЛНР выросли почти в два раза

В бюджетную поступило свыше 76 млрд рублей из ЛНР, из них 15,8 млрд приходится на НДФЛ.

За девять месяцев 2024 года от Луганской Народной Республики в бюджетную систему РФ поступило 76,2 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Общая сумма налоговых поступлений от НДФЛ составила 15,8 млрд рублей. Об этом сказано в телеграм-канале правительства ЛНР.

На эти средства будут проведены ремонтно-восстановительные работы, а также благоустроены территории муниципальных округов республики.

Сейчас в ЛНР постепенно проходит регистрация контрольно-кассовой техники. Предприниматели поставили на учет в ФНС уже свыше 1,5 тыс. аппаратов для расчета.

С начала года в государственном кадастровом учете появилась информация о 674,2 тыс. объектах имущества.