Для экспортеров снова смягчили требования по валютной выручке

Внесены изменения в меры по реализации Указа Президента от 11.10.2023 № 771 об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами.

С 19 октября 2024 года на основании постановления Правительства от 11.10.2024 № 1362 компаниям-экспортерам в два раза понизили планку обязательной репатриации валютной выручки — с 50% до 25%.

Остальные параметры остались прежние. Нужно по-прежнему зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам с нерезидентами.

Изначально компании-экспортеры должны были продавать на внутреннем валютном рынке РФ 90% зачисленной на счета валюты в срок до 14 дней со дня зачисления, но в размере не менее 50% от средств, получаемых по внешнеторговым договорам, — в срок до 30 дней со дня их получения.