Для экспортеров снова смягчили требования по валютной выручке

С 19 октября 2024 года на основании постановления Правительства от 11.10.2024 № 1362 компаниям-экспортерам в два раза понизили планку обязательной репатриации валютной выручки — с 50% до 25%.
Остальные параметры остались прежние. Нужно по-прежнему зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам с нерезидентами.
Изначально компании-экспортеры должны были продавать на внутреннем валютном рынке РФ 90% зачисленной на счета валюты в срок до 14 дней со дня зачисления, но в размере не менее 50% от средств, получаемых по внешнеторговым договорам, — в срок до 30 дней со дня их получения.
Правильно работать с валютными и рублевыми счетами по правилам 2024 года научим на курсе повышения квалификации с удостоверением «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок с изменениями по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо
35 200 рублей. Старт потока уже завтра, 15 октября!
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