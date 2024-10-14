⚡️ Итоги дня: в 2025 году появится православный мессенджер, из аптек исчезли популярные антибиотики, а Яндекс и КХЛ помогут найти отель рядом со стадионом

В 25 регионах России из продажи исчезли популярные антибиотики. Эритромицина не хватает в аптеках 12 регионов, в шести — нет кларитромицина, в пяти — азитромицина. Нехватка всех четырех препаратов отмечается в Дагестане, Крыму, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Весной 2025 года запустят православный мессенджер «Зосима». В приложении будет можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями, отправлять фото и видео, а также вести онлайн-трансляции.

Telegram планирует открыть офис в Казахстане. По новому закону страны интернет-платформы теперь обязаны иметь там представителя.

«Яндекс Путешествия» и КХЛ запустили проект для поиска отелей рядом со стадионами. На сайте проекта болельщик может выбрать команду, даты и получить информацию о предстоящих играх, а также способах добраться до стадиона.

Сервис доставки продуктов «Самокат» запустит производство полуфабрикатов из мяса и рыбы. Сейчас «Самокат» продает много полуфабрикатов под собственной маркой, но их производят сторонние компании.

РЖД запустили двухэтажный поезд Москва-Новороссийск. Поезд №266/265 будет отправляться ежедневно из Москвы в 10:00 утра и прибывать в Новороссийск на следующий день в 13:02. В обратном направлении состав будет уходить в 16:55 и прибывать в Москву на следующий день в 21:05.

19 декабря в Санкт-Петербург из Москвы запустят новый двухэтажный скорый поезд «Аврора». Она будет «зеркально» отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга дважды в день: в 06:00 и в 13:50. Время поездки по маршруту составит около 5,5 часов.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пять КамАЗов на две недели застряли в реке. В конце сентября баржа с пятью грузовиками шла по реке Широкой. Судно село на мель и надломилось, моряков эвакуировали.