Операторов связи атакуют зарубежные хакеры

На выходных несколько операторов связи успешно отразили массовые DDoS-атаки из-за границы.

Роскомнадзор заявил, что в выходные каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи и крупного хостинг-провайдера подверглись DDoS-атакам из-за рубежа.

«В атаке в основным принимали участие IP-адреса, зарегистрированные в США, Швеции и Великобритании», — сказано на сайте Главного радиочастотного центра.

В отражении кибератаки задействовали средства Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА). Она защищает ресурсы российского сегмента интернета с помощью трансграничных технических средств противодействия угрозам.