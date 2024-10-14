Теперь за сокрытие госномера авто лишат прав на 1,5 года

Водители останутся без прав, если будут использовать средства маскировки госномеров.

Владимир Путин подписал закон, по которому водителей будут лишать прав на срок от года до 1,5 лет за использование средств маскировки автомобильных номеров.

До этого автомобилистов могли привлечь к ответственности за езду с грязными или нечитаемыми номерами. Размер штрафа составляет 500 рублей.

За намеренное сокрытие госномера или передвижение без него наказывают теперь штрафом в 5 тыс. рублей, а также могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.

За установку подложных номеров штрафуют на 2,5 тыс. рублей, а за езду с ними лишат прав на срок от 6 месяцев до года.

Новый подход вступает в силу с 14 октября 2024 года.