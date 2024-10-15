⚡️ Итоги дня: товары для ремонта подорожали на 22,5%, покупатели отравились зефиром, а сервисы Google могут заблокировать в России

Средний чек на товары для ремонта и строительства в сентябре вырос на 22,5% — до 35,3 тыс. рублей. Рост цен связан с политикой поставщиков, которые увеличивают стоимость товаров.

Маркетплейс по продаже цветов и подарков Flowwow провел ребрендинг на 16 млн рублей. Ребрендинг направлен на отражение многообразия бренда и его амбиций стать универсальным сервисом, предлагающим товары из более чем 25 категорий.

Дочерняя компания американской Yum! Brands — Kentucky Fried Chicken (KFC) — продлила в Роспатенте права на изображения своей торговой марки KFC Drive еще на 10 лет, до 2034 года. Компания покинула Россию и продала бизнес в апреле 2023 года.

Владельцам старых авто грозят штрафы и запрет на эксплуатацию. Если инспектор выявит неисправности — такие как неработающая система ABS, шины не по сезону — то выпишет водителю штраф 500 рублей. Старую неисправную машину могут отправить на внеплановую техническую экспертизу. Если будут обнаружены критические неисправности, то транспортное средство запретят к эксплуатации, а в некоторых случаях даже аннулируют регистрацию.

Ростелеком допустил, что в России могут заблокировать сервисы Google, если такое решение будет принято американской компанией. В операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде, которые позволяют блокировать телефоны пользователей.

Google заказала ядерные реакторы, чтобы снабжать энергией свои дата-центры. Первый реактор планируют запустить к 2030 году.

ВТБ запустил разблокировку через NFC для Android-устройств. Новая возможность позволяет восстановить доступ к личному кабинету «ВТБ Онлайн» путем считывания карты с помощью NFC-модуля.