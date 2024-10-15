📅 В начале ноября будет короткая рабочая неделя

В то же время придется работать шесть дней подряд с 28 октября по 2 ноября (суббота) включительно. При этом 02.11.2024 считается предпраздничным днем, поэтому трудиться положено на один час меньше.
Всего в ноябре 30 календарных дней, из них 21 рабочий + 9 выходных.
По общему правилу работа 4 ноября должна быть оплачена как минимум в двойном размере. Но вместо двойной оплаты сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха (ст. 153 ТК).
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