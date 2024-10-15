📅 В начале ноября будет короткая рабочая неделя

4-дневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября 2024 года возникла из-за официального праздника — Дня народного единства 4 ноября (понедельник).

В то же время придется работать шесть дней подряд с 28 октября по 2 ноября (суббота) включительно. При этом 02.11.2024 считается предпраздничным днем, поэтому трудиться положено на один час меньше.

Всего в ноябре 30 календарных дней, из них 21 рабочий + 9 выходных.

По общему правилу работа 4 ноября должна быть оплачена как минимум в двойном размере. Но вместо двойной оплаты сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха (ст. 153 ТК).

Полные производственные календари на «Клерке» для 5-дневной и 6-дневной рабочей недели смотрите здесь.