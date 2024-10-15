Депутаты приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Если иностранец на основании брака получил разрешение находиться в России, а потом отношения между супругами признают недействительными, разрешение аннулируют.

Госдума в окончательном чтении приняла разработанный сенаторами и депутатом закон, который направлен на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов.

«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Если недействительным признают брак, на основании которого иностранец получил разрешение на проживание в стране, то этот документ будет аннулирован. То же самое будет работать в случае, когда мигранта лишат родительских прав или отменят усыновление ребенка.

Закон начнет действовать через 90 дней после официального опубликования.