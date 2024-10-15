Нацсистема платежных карт создает совет участников и пользователей платежного рынка

Среди основных целей совета – обеспечение платежного суверенитета России и развитие рынка на равных условиях в интересах всех игроков.

Первое заседание пройдет 7 ноября 2024 года. Совет создается по предложению участников платежного рынка. Участие в нем добровольное на безвозмездной основе.

Основные задачи совета включают анализ конъюнктуры рынка, внедрение инноваций и технологий для развития платежной отрасли страны и предоставления равного доступа к новейшим платежным технологиям для всех участников рынка.

«Совместно с участниками мы будем обсуждать также вопросы внедрения единых и прозрачных стандартов платежных технологий. Все решения по итогам заседаний будут приниматься методом голосования. Такое взаимодействие должно содействовать развитию справедливой конкуренции, которая, в свою очередь, приведет к совершенствованию платежных инструментов для граждан и бизнеса», – рассказал гендиректор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Для формирования совета НСПК направила приглашения представителям финансового рынка и других игроков платежной сферы. Вступить в него могут представители системно значимых банков, маркетплейсов, операторов фискальных данных и других организаций, квалификация и компетенция которых необходимы для выполнения поставленных задач. Всего в совет войдет не более 30 участников.

Заявлено, что НСПК приглашает заинтересованных в развитии платежного рынка страны в состав совета — чтобы в обсуждениях принимали участие как крупные игроки, так и представители небольших организаций, что обеспечит принцип равноудаленности.

При этом все участники должны обладать полномочиями для принятия решений в области платежного рынка, дополнил Дубынин.

22 октября НСПК представит окончательную повестку первого совещания всем участникам.