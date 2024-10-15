🥫 Путин передал в управление Росимущества активы крупнейшего производителя консервов в России

Под временное управление Росимущества перешли активы «Главпродукта» — крупнейшего производителя консервов в России.

Основанием стал Указ Президента от 15.10.2024 № 890. Причины в нем не называются.

По указу Росимущество получило во временное управление ООО и АО «Главпродукт», Верховский молочно-консервный завод, Балтийский консервный завод, компанию «Орелпродукт», ООО «Объединенная индустриальная компания» и другие активы.

Собственник компании «Главпродукт» через ООО «Промсельхозинвест» (тоже перешло) — американская Universal Beverage Company.

Расследование о том, что «Главпродукт» — это американская компания, в мае 2023 года публиковал «Бизнес Журнал». По его же данным в ноябре 2023 года была вероятность национализации компании.

«Главпродукт» — крупнейший в России производитель консервов. Компания основана в 1999 году. Владелец — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.

Это не первая передача активов Росимуществу. Например, в 2023 году оно получило во временное управление «Балтику» и Danone.

Указ вступил в силу 15 октября 2024 года.