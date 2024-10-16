Гознак: в России не собираются отменять наличные

Заместитель генерального директора АО «Гознак» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов заявил, что у властей нет планов отменять наличные деньги.
Дискуссия о принципиальной необходимости наличных может начаться только в 2030 году. Однако это не означает, что бумажные деньги и монеты выведут из оборота.
«Никакой валютаристской отмены наличных денег нет, не будет и вряд ли предвидится», — сказал Корнилов.
Сейчас на руках у населения порядка 17 трлн наличных рублей. По итогам первого полугодия 2024 года объем наличных средств в обращении сократился почти на 600 млрд рублей, что стало рекордом за последние девять лет.
Комментарии1
А он-то откуда это знать вообще может? И какое право вообще имеет что-то комментировать на эту тему?
Гознак по роду своей деятельности только печатает то, что ему приказывает. И никаких мнений выражать никак не может. Ну, если только на какое-то оформление, какая там картинка будет. А всё остальное - ....
Это как у такого же заместителя Уралвагонзавода, например, или подобного завода, спрашивать когда там Берлин возьмут.