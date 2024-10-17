При слете с УСН на ОСНО в этом году есть шанс вернуться на упрощенку в 2025-м. А ИП еще проще

Для перехода с ОСНО на применение УСН с 1 января 2025 года установлен ряд ограничений.

В 2024 году увеличены пороговые значения по размеру доходов организации за 9 месяцев календарного года, в котором организация на общем режиме, подает уведомление о переходе на УСН – со 112,5 до 337,5 млн рублей.

Этот критерий действует только для организаций, а для ИП не проверяется.

Применявшие УСН и утратившие в 2024 году право на этот спецрежим в связи с превышением пороговых значений по размеру доходов (с учетом коэффициента-дефлятора 265,8 млн рублей), все же вправе перейти на УСН с 01.01.2025. При этом организации должны соответствовать установленному для перехода на УСН критерию по размеру доходов за 9 месяцев календарного года — 337,5 млн.

Такие объяснения даны в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте).

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