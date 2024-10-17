Уточнен порядок ознакомления с материалами таможенной проверки

Президент подписал федеральный закон от 14.10.2024 № 347-ФЗ, который уточняет порядок ознакомления проверяемого лица и его представителя с материалами таможенной проверки.

Этот закон вносит изменения в ФЗ «О таможенном регулировании в РФ».

B частности, установлена обязанность таможенного органа обеспечить проверяемому лицу, его представителю возможность ознакомиться на территории таможенного органа с материалами таможенной проверки путем:

визуального осмотра материалов;

изготовления выписок;

снятия с них копий с использованием своих технических средств.

Срок, когда это должны обеспечить, — не позднее 5 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления в свободной форме.

Теперь для ознакомления с материалами таможенной проверки, не содержащими гостайну, а также коммерческую, налоговую, банковскую тайну третьих лиц и иную охраняемую законом тайну (секреты), проверяемому не надо получать разрешения начальника (замначальника) таможни, проводившей проверку.

Декларантам, ведущим внешнеэкономическую деятельность менее одного года, дали право применять временное периодическое таможенное декларирование товаров.

Закон начнет действовать с 14 ноября 2024 года.