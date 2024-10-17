⚡️ Итоги дня: Минздрав расширит программу бесплатной помощи, первые платежи в криптовалюте пройдут уже в 2024 году, а людям без электричества предлагают купить печки

Жители Бурятии массово фиктивно разводятся ради субсидий на оплату ЖКУ. После развода женщины получают статус матерей-одиночек и приобретают право на выплаты для покрытия платежей за свет и отопление.

Власти Иркутска предложили купить печки жителям, которые остались без электричества. «Без печи жить — это беспечность. Нужно думать о надежном теплоснабжении», — пояснил начальник управления местного министерства ЖКХ Сергей Малинкин.

В кинотеатре Ялты в мужском туалете установили камеру. Это сделали для борьбы с актами вандализма. Представители заведения заявили, что камеры фиксируют лишь проходы к кабинкам, не затрагивая зоны писсуаров.

Минздрав планирует расширить программу госгарантий бесплатной медпомощи. Предполагается, что 32% женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет пройдут оценку репродуктивного здоровья.

Госсовет Татарстана внес в Госдуму доработанный законопроект, который позволит удаленно штрафовать россиян за границей. Власти также смогут арестовывать их имущество.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что первые международные платежи в криптовалюте пройдут до конца этого года.

Зарубежным участникам форума БРИКС в Москве подарят по 500 рублей, чтобы им не пришлось платить за сувениры наличкой. Из-за санкций международные платежные системы в России не работают.