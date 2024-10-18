Минфин хочет вернуть возможность продавать пиво на стадионах

Власти могут снять запрет на продажу пива на спортивных объектах. Он действует с 2005 года.

Минфин поддержал идею разрешить продажи пива на стадионах, но окончательное решение будет принимать правительство.

«Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством», — сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

С 2005 года в стране действует запрет на продажу пива на территории спортивных объектов. Исключение сделали только один раз — во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Представители Минспорта не возражают против возвращения пива на стадионы, но просят детально прописать регламент об этом.