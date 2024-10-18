У ФСБ появится доступ к данным россиян из ЗАГСов

Федеральная служба безопасности будет получать информацию о жителях страны, которая находится в едином реестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС).
Проект постановления уже направили на рассмотрение правительства. Об этом пишут «РИА Новости».
В ЗАГСах есть сведения о заключении и расторжении брака, смене имени и фамилии, установлении отцовства. Недавно стало известно, что у ФСБ будет доступ к личным делам призывников, которые подали заявку на прохождение срочной службы.
В 2023 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое позволяет спецслужбам получать круглосуточный доступ к базам данных заказов такси.
Комментарии1
Даже у ФСБ есть доступ к Загсу, а у военкоматов нет.