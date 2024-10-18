У ФСБ появится доступ к данным россиян из ЗАГСов

Сотрудники спецслужб смогут без препятствий получить информацию о заключении и расторжении браков, смене имени, а также запросить прочие сведения, которые есть в ЗАГСах.

Федеральная служба безопасности будет получать информацию о жителях страны, которая находится в едином реестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС).

Проект постановления уже направили на рассмотрение правительства. Об этом пишут «РИА Новости».

В ЗАГСах есть сведения о заключении и расторжении брака, смене имени и фамилии, установлении отцовства. Недавно стало известно, что у ФСБ будет доступ к личным делам призывников, которые подали заявку на прохождение срочной службы.

В 2023 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое позволяет спецслужбам получать круглосуточный доступ к базам данных заказов такси.