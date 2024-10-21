ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн: какие бизнес-возможности открывают эти юрисдикции

Вы узнаете, как эффективно решать проблемы с международными платежами, открывать корпоративные счета, минимизировать налоги и использовать международные структуры для оптимизации вашего бизнеса. Эксперты дадут практические советы и ответят на вопросы.
Ведущие вебинара:
Ксения Самойленко — юрист международной корпоративной практики юридической компании NSV Consulting;
Алена Абрамова — м
ладший юрист юридической компании NSV Consulting.
Этот вебинар специально для тех, кто ищет надежные решения для проведения международных платежей, управления финансовыми операциями и оптимизации работы с банками. Если вы уже сталкиваетесь с проблемами в популярных юрисдикциях, таких как Гонконг или страны СНГ, и хотите найти альтернативы для своих финансовых операций, этот вебинар — именно для вас.
В ходе вебинара эксперты помогут определить новые бизнес-возможности стран Ближнего Востока:
Дадут практические советы по регистрации компаний в ОАЭ, Катаре, Омане и Бахрейне, включая пошаговые инструкции и требования.
Расскажут, как открыть корпоративный счет и проводить международные платежи без задержек несмотря на существующие ограничения.
Рассмотрят налоговые льготы и особенности юрисдикций, которые помогут снизить налоговую нагрузку: корпоративные налоги, НДС и соглашения об избежании двойного налогообложения с РФ.
Оценят возможности и ограничения для работы с российскими компаниями: как эффективно проводить платежи, используя альтернативные банковские каналы.
Помогут выбрать оптимальную юрисдикцию для ваших финансовых операций, учитывая гибкие визовые программы и доступ к международным банкам.
В конце вебинара вы сможете задать вопросы и получить ценные рекомендации.
Чтобы эксперты смогли подготовить полный и развернутый ответ, присылайте свой вопрос заранее на почту info@nsvcons.com.
Регистрируйтесь уже сейчас, ждем вас. До встречи на вебинаре 31 октября в 15:00 мск!
Реклама: ООО «НСВ КОНСАЛТИНГ», ИНН 5024230210, erid: LjN8KWxwo.
Начать дискуссию